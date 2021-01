Tesei scrive a sindaci per misure locali anti Covid

(ANSA) - PERUGIA, 29 GEN - La presidente della Regione Umbria Donatella Tesei sollecita l'Anci, "nello spirito di una leale e fattiva collaborazione", ad una immediata valutazione insieme ai sindaci dei territori in cui c'è una elevata incidenza di casi settimanali di Covid per "individuare una serie di iniziative territoriali temporanee, in aggiunta alle limitazioni regionali e nell'ottica del perseguimento del principio di massima precauzione, allo scopo di ridurre le occasioni di contagio".

Per questo la governatrice ha scritto oggi al presidente regionale dell'Associazione nazionale Comuni, Michele Toniaccini, in cui condivide la situazione epidemiologica umbra e la sua evoluzione.

Secondo quanto comunicato dalla Sanità regionale, infatti, mentre da un lato la pressione dovuta al Covid nelle strutture ospedaliere è attualmente "sotto controllo", anche grazie alle iniziative di rafforzamento messe in campo dalla Regione - si legge in un suo comunicato - dall'altro lato si registra una situazione di diffusione del virus "particolarmente difforme nelle due provincie e puntiforme all'interno delle stesse". Per questo, già sentito il prefetto di Perugia Armando Gradone, Tesei ha sollecitato l'Anci.

Il tutto cob l'auspicio di "trovare una risposta condivisa dei Comuni maggiormente interessati, pur nell'autonomia di valutazione dei sindaci, e, ovviamente, fermo restando la massima collaborazione delle Asl locali, del Commissario all'emergenza Covid e della Sanità regionale tutta". (ANSA).