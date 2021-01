Lega, alla Franchetti di Fighille lezioni di arabo

(ANSA) - PERUGIA, 22 GEN - "Abbiamo appreso dai social e poi approfondito che alla scuola primaria 'Franchetti' di Fighille (frazione di Citerna, ndr.) durante la mattinata di giovedì 21 gennaio, una madre si sarebbe improvvisata insegnante e avrebbe impartito lezioni di arabo": lo affermano il vice segretario della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti, il commissario provinciale per Perugia e referente per Citerna Manuela Puletti e il consigliere regionale Valerio Mancini, che chiedono spiegazioni in merito.

"Riteniamo doveroso - dicono, in una nota - che la scuola relazioni in merito a quanto accaduto. Sembra, infatti, che la donna non sia in possesso di alcuna abilitazione all'insegnamento, e se ciò trovasse conferma, sarebbe al quanto grave per di più in un momento di emergenza sanitaria".

"Inoltre - aggiungono - vorremmo sapere se i genitori degli alunni siano stati avvertiti anticipatamente di quanto avrebbero fatto i loro figli in classe. La formazione degli studenti è una cosa seria e ci sono programmi ministeriali da rispettare: alla scuola primaria si gettano le fondamenta della cultura dei bambini e ci chiediamo a cosa possa servire loro imparare la lingua araba". "Non siamo a denigrare una cultura diversa dalla nostra - sottolineano Marchetti, Puletti e Mancini - ma ci risulta difficile giustificare quanto accaduto: sarebbe stato comprensibile se si fosse trattato di studenti universitari che si preparano ad intraprendere un percorso preciso, come ad esempio nell'intelligence, e che avrebbero pertanto trovato giovamento nel conoscere le fondamenta della cultura araba, ma non è certo questo il caso. L'integrazione tra culture diverse può arricchire i ragazzi - precisano - anche se non tutti sono del nostro parere, visto che in Italia abbiamo dovuto togliere i crocifissi dalle aule degli istituti scolastici poiché ritenuti un'offesa per gli studenti non cattolici. Fare chiarezza su quanto accaduto all'Istituto Franchetti è doveroso nei confronti di tutta la cittadinanza".

“A poche ore dalla riapertura degli Istituti d’istruzione secondaria in Umbria, annunciata per lunedì 25 gennaio, mentre il mondo della scuola è ancora in attesa di sapere ufficialmente cosa succederà lunedì dalla Presidente della Regione, Tesei, importanti esponenti della Lega non trovano di meglio che intervenire oggi, a mezzo stampa, prendendosela con una scuola elementare di Fighille rea di aver promosso nell’ambito del progetto scolastico ‘Leggendo superiamo ogni distanza’ la lettura di un libro bilingue in arabo”. Così il consigliere regionale Michele Bettarelli (Pd).