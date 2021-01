Card. Bassetti presiederà messa per patrono giornalisti

(ANSA) - PERUGIA, 21 GEN - Sarà il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei a presiedere domenica, alle ore 11, nella cattedrale di San Lorenzo, la messa nel giorno della festa liturgica di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli operatori dei media.

Promossa dall'Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali in collaborazione con la Sezione umbra dell'Ucsi, Unione cattolica della stampa, l'associazione dei giornalisti e degli operatori della comunicazione, l'appuntamento vuole essere - si sottolinea in un comunicato della diocesi - "occasione particolare" di raccoglimento e preghiera per i giornalisti e gli operatori dei media colpiti dalla pandemia e per tutte le famiglie provate da lutti e sofferenze nel corpo e nello spirito.

Per quanti non potranno partecipare, la celebrazione eucaristica sarà trasmessa in diretta da Umbria Radio InBlu e in video sui social del settimanale La Voce (youtube: lavocepg).

"A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia - spiega la giornalista Maria Rita Valli, direttore dell'Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali - si è ritenuto prudente non tenere il tradizionale incontro in cui ad un intervento del cardinale seguiva un colloquio con i giornalisti e un memento conviviale.

La celebrazione della messa consentirà comunque la partecipazione e l'incontro, seppure a distanza e limitato nel 'colloquio', sarà dato solo dall'omelia che il cardinale proporrà". (ANSA).