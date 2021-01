Somministrate 70,9% dosi vaccino Covid consegnate

(ANSA) - PERUGIA, 20 GEN - Sono 13.489 le dosi di vaccino anti Covid della Pfizer finora somministrate in Umbria, il 70,9 per cento delle 19.025 finora consegnate secondo i dati più aggiornati del Ministero della Salute.

Al personale sanitario e socio-sanitario ne sono andate 10.781, agli ospiti delle strutture residenziali 2.374 e al personale non sanitario 334. (ANSA).