A Marsciano il progetto "Il teatro a domicilio"

(ANSA) - MARSCIANO (PERUGIA), 19 GEN - Prende il via a Marsciano l'iniziativa "Il teatro a domicilio umbro".

Il Comune e il Teatro Stabile dell'Umbria hanno chiesto all'artista umbro Carlo Dalla Costa di realizzare il progetto, ispirato al Barbonaggio Teatrale di Ippolito Chiarello.

Gli attori Carlo dalla Costa e Tommaso Gennari diventeranno in questa occasione veri e propri "rider" a domicilio, e porteranno su richiesta nelle case degli abitanti del Comune di Marsciano diverse proposte teatrali, dal menu letterario grandi sognatori, a quello poetico, a quello dedicato ai bambini.

L'inaugurazione del progetto è prevista giovedì 21 gennaio, alle ore 16, nella casa di Pollicino di Marsciano.

Il calendario del Teatro a domicilio umbro proseguirà a Marsciano fino a domenica 28 febbraio.

Gli spettatori potranno scegliere tra diversi menù, l'elenco dettagliato è pubblicato sul sito del Teatro Stabile dell'Umbria.

Ci si può prenotare via mail all'indirizzo promozione@teatrostabile.umbria.it o telefonando a Carlo dalla Costa 3491793219. (ANSA).