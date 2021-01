Fascicolo procura Perugia su imprenditore scomparso in Albania

(ANSA) - PERUGIA, 18 GEN - Anche la procura di Perugia si sta occupando della scomparsa in Albania di un imprenditore del settore dei cosmetici originario di San Giustino Umbro del quale non si hanno più notizie dall'inizio di gennaio. Vicenda dalla quale si parla sui giornali locali.

Sull'indagine viene mantenuto il più stretto riserbo. Gli accertamenti vengono condotti in prima battuta dalla polizia e dalla magistratura albanese. Attraverso l'Interpol è stata interessata però anche la Procura del capoluogo umbro che - secondo quanto risulta all'ANSA - ha aperto un fascicolo e attivato la locale squadra mobile.

L'attenzione degli inquirenti è tra l'altro su un'auto trovata bruciata nel nord del Paese. Non è però chiaro se e in quale modo sia collegata con la scomparsa dell'imprenditore che si era recato in Albania per motivi di lavoro. (ANSA).