Celebrazioni per San Costanzo a Perugia condizionate dal Covid

(ANSA) - PERUGIA, 18 GEN - Saranno inevitabilmente condizionate dall'emergenza sanitaria le celebrazioni in onore di San Costanzo, patrono della città di Perugia, il 29 gennaio.

Nell'impossibilità di donare il torcolo per la degustazione (tradizione che prosegue ormai dal 1998), i forni di Perugia hanno proposto insieme a Confcommercio, Confartigianato e Cna, una raccolta fondi, cui potranno partecipare anche i clienti, presso le loro attività commerciali. La raccolta è aperta dal 25 al 31 gennaio e la somma raccolta sarà donata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Il Comune di Perugia, nella mattina del 29 gennaio offrirà alcuni torcoli alla Caritas e al personale sanitario impegnato nelle strutture Covid dell'ospedale. Alle 11.30 avverrà la consegna da parte del Lions Club Perugia Maestà delle Volte di 25 libri per bambini alla casa famiglia Catia Doriana Bellini. Nella stessa giornata il Post offre un laboratorio didattico gratuito dal titolo: "San Costanzo ed i suoi colori", dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni. Prenotazioni al numero 075.5736501.

Per ciò che riguarda le celebrazioni religiose, il 28 non si terrà la tradizionale Luminaria con sfilata per le vie della città da palazzo dei Priori alla chiesa di San Costanzo. Alle 18, nella basilica di San Costanzo, è comunque prevista la celebrazione dei primi vespri con offerta dei doni e del cero da parte del sindaco. La cerimonia sarà riservata alle sole autorità civili e religiose. Infine venerdì 29 alle 18 nella cattedrale di San Lorenzo solenne celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti, con la partecipazione dei vescovi dell'Umbria e delle autorità civili e militari. La celebrazione sarà aperta al pubblico fino all'occupazione dei posti disponibili secondo le norme di contrasto alla diffusione del Covid. (ANSA).