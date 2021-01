Nessun cambiamento scuole Umbria per passaggio in arancione

(ANSA) - PERUGIA, 15 GEN - Con l'ingresso in zona arancione per il rischio Covid niente cambia in Umbria sul fronte scuole.

Le superiori saranno infatti in didattica "esclusivamente a distanza" fino al 23 gennaio come ha deciso nei giorni scorsi la Regione applicando il concetto di "massima precauzione".

Adottato "a tutela del bene primario della salute". (ANSA).