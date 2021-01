Segnala presunto autore furto borsa e viene premiato

(ANSA) - TERNI, 12 GEN - Ha notato un'auto ritenuta sospetta, l'ha seguita e ha segnalato la targa alla polizia, che poi ha denunciato il conducente del mezzo per il furto di una borsa: protagonista dell'episodio, avvenuto ad Orvieto, un cinquantenne della provincia di Viterbo, premiato dal questore di Terni, Roberto Massucci, per il suo senso civico. Lo ha anche voluto ringraziare personalmente il testimone, consegnandogli il riconoscimento di 'amico della questura di Terni'.

L'uomo, al momento del fatto, stava percorrendo a bordo della propria auto la strada che da Orvieto porta a Baschi, quando dallo specchietto retrovisore ha notato un uomo scendere da un'altra vettura con in mano una borsa e lanciarla tra le sterpaglie. Insospettito, ha atteso che risalisse in auto, ripartisse e lo sorpassasse. Lo ha poi seguito, informando la compagnia dei carabinieri di Orvieto dopo avere preso il numero di targa. Nel frattempo era arrivata al commissariato la segnalazione di un furto di una borsa avvenuto nel quartiere Ciconia ai danni della titolare di un esercizio commerciale. Lo scambio di informazioni e la collaborazione tra polizia e carabinieri hanno dato il via alle indagini, nel corso delle quali gli investigatori della squadra anticrimine del commissariato sono riusciti a identificare il presunto responsabile del furto, un cinquantenne di Perugia risultato con numerosi precedenti di polizia. (ANSA).