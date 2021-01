Accordo Accademia belle arti-Ipsia Pertini Terni

(ANSA) - TERNI, 08 GEN - Al via una collaborazione tra l'Accademia di belle arti Pietro Vannucci di Perugia e l'istituto omnicomprensivo Ipsia Pertini di Terni. L'obiettivo è lo scambio del know-how fra i docenti dei due istituti, in particolare del corso Fashion design dell'Accademia e dell'indirizzo Moda made in Italy della scuola.

Verranno anche promosse attività di orientamento da parte della stessa Accademia per gli studenti del quarto e quinto anno dei corsi ordinari dell'Ipsia e del quinto anno dei corsi serali per adulti, oltre a eventi e convegni, percorsi orientativi di 'studente per un giorno' e stage formativi svolti da allievi Ipsia presso l'Accademia.

La convenzione, che avrà durata di tre anni, è stata firmata nel corso di una videoconferenza dal direttore dell'Accademia, Emidio De Albentiis, e dal dirigente scolastico dell'Ipsia, Fabrizio Canolla. (ANSA).