Melasecche, energia elettrica torna in Valnerina

(ANSA) - PERUGIA, 07 GEN - "Enel ci ha garantito che nella giornata odierna l'energia elettrica sarà riportata alle ultime famiglie in difficoltà in Valnerina, oltre alla prosecuzione dei ripristini definitivi delle linee in modo da non dover più dipendere dai generatori di corrente": lo ha annunciato l'assessore regionale con delega alla Protezione Civile Enrico Melasecche. "La tempistica dei ripristini, in parte oggetto di comprensibile nervosismo - ha aggiunto - ha portato ad abbattere notevolmente il numero delle utenze elettriche non servite".

"A metà giornata del 5 gennaio - ha spiegato Melasecche - erano 4.500, la mattina del 6 ridotte a 2.750, a fine nottata di ieri a circa 230 e questa mattina, giovedì 7 gennaio, 133, operando nel rispetto delle procedure di sicurezza che questi delicati interventi richiedono".

La copiosa nevicata che da martedì scorso ha interessato l'Appennino umbro, con particolare riferimento alla Valnerina, ha provocato danni diffusi alle linee elettriche a causa della caduta di rami ed alberi in prossimità degli elettrodotti - riferisce la Regione -, causando notevoli disservizi a macchia di leopardo nei territori montani. Le aree maggiormente interessate sono alcune frazioni e le zone più isolate nei territori comunali di Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Cascia, Cerreto di Spoleto, Preci, Santa Anatolia di Narco, Norcia e comuni limitrofi. In tutte le circostanze, si tratta di gruppi di utenze circoscritti ma sparsi dal punto di vista geografico.

(ANSA).