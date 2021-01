Via alla prenotazione del posto con salgoBusitalia

(ANSA) - PERUGIA, 05 GEN - Parte venerdì 7 gennaio in Umbria "Salgo", il sistema di prenotazione del posto sugli autobus di Busitalia (Gruppo Fs Italiane). Il servizio sarà attivo in via sperimentale su quattro linee extraurbane: la Gubbio-Perugia (E001), la Norcia-Spoleto (E401), la Terni-Perugia (E620) e la Viterbo-Terni (E655). La prenotazione del posto può essere fatta dalla App Salgo, scaricabile gratuitamente su Google Play e Apple Store, oppure telefonando al URP Terni (Tel. 0744 492703, lunedì - venerdì 8-14 / 15-18). Quattro i posti massimi prenotabili da ciascun cliente su una stessa corsa mentre si può prenotare contestualmente anche più di una corsa; la prenotazione può essere modificata fino ad un'ora prima della partenza. L'utilizzo di Salgo - spiega una nota - consente al viaggiatore di avere il posto assicurato e all'azienda di conoscere in anticipo i flussi reali dei viaggiatori da trasportare, in modo da modulare al meglio il servizio offerto.

Facile ed intuitivo l'uso di SALGO: selezionata la linea, occorre indicare la data, l'orario e la tratta di interesse, con la fermata di partenza e quella di arrivo. Allo step successivo il cliente deve selezionare la soluzione preferita tra quelle presentate, indicare il numero di posti e confermare la prenotazione; in questa fase è anche possibile acquistare il biglietto per la tratta selezionata e per i servizi urbani di Terni, Narni, Spoleto e Gubbio. A bordo del bus il cliente deve validare la prenotazione direttamente dalla App (anche il biglietto se lo ha acquistato dalla App) ed accomodarsi in uno dei posti riservati a chi ha la prenotazione Salgo: appositi "marker" contrassegnano i posti disponibili. L'attivazione del servizio di prenotazione Salgo su quattro linee rappresenta la prima fase sperimentale di un progetto potenzialmente molto più ampio, che potrà interessare anche altre linee in funzione del gradimento del servizio offerto. (ANSA).