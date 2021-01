Indice positività 5,5 in Umbria con oltre 4mila tamponi

(ANSA) - PERUGIA, 05 GEN - Sono stati 234 i nuovi casi di positività al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su 4.249 tamponi analizzati, con un tasso di positività sceso al 5,5 per cento.

Secondo i dati della Regione aggiornati al 5 gennaio, i guariti sono 175 (25.155 in tutto) e quattro i decessi (640 dall'inizio della pandemia).

Gli attualmente positivi passano da 3.878 a 3.933.

Stabili i ricoverati, 318, dei quali 43 (uno in meno di ieri) in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia sono stati eseguiti in Umbria 513.892 tamponi. (ANSA).