Volontario vaccino, pronto a fare quello Oxford

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - "Il vaccino anti-Covid AstraZeneca-Oxford per me è sicuro e se non l'ho ancora ricevuto io sono pronto a farlo": a dirlo è Antonio Metastasio, medico umbro che in Inghilterra partecipa alla sperimentazione. Anche dopo l'approvazione da parte delle autorità britanniche "lo studio continua" ha spiegato il geriatra e psichiatra di Terni.

"Spero che presto saremo chiamati per la vaccinazione" ha detto ancora Metastasio. Una volta chiamati dal sistema sanitario inglese, il volontario potrà sapere se finora ha ricevuto le dosi sperimentali del vaccino o un placebo visto che lo studio si svolge in 'doppio cieco'.

Metastasio auspica che anche l'Ema approvi a breve il vaccino AstraZeneca. "Anche perché - spiega - la Mhra inglese utilizza le stesse procedure dell'Ema e fino a pochi mesi fa le due agenzie collaboravano". (ANSA).