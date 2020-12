Primi fiocchi di neve sulle vette della Valnerina

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 26 DIC - Primi fiocchi di neve in Valnerina. Da questa mattina la precipitazione sta interessando le vette dell'Appennino, ma anche a San Pellegrino di Norcia.

Soltanto pioggia invece nella città di San Benedetto.

La perturbazione era attesa sull'Umbria già da ieri sera e, stando alle previsioni del Centro funzionale della Protezione civile, per tutta la giornata il cielo sarà molto nuvoloso con precipitazioni su gran parte della regione ed in particolare, appunto, sull'Appennino. La quota neve è prevista fino ai 500-600 metri. (ANSA).