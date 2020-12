Manovra, ok a 160 mln per sisma centro Italia

(ANSA) - PERUGIA, 19 DIC - Via libera della commissione Bilancio della Camera a un "fondo speciale di 160 milioni" per lo sviluppo socioeconomico di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal terremoto nel 2016. Lo annuncia il presidente della commissione Fabio Melilli, spiegando che con apposita delibera Cipe queste risorse "finanzieranno uno specifico contratto istituzionale di sviluppo per interventi per le imprese e gli enti locali". Ok anche a incentivi per le università e i centri di ricerca dell'area. (ANSA).