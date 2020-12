Psicologi, con Natale separati ci sarà impatto

(ANSA) - TERNI, 16 DIC - "Dopo un anno di pandemia così difficile è forte il bisogno di un Natale di valori, d'affetti e spiritualità. Un Natale che non sia solo di shopping, ma per ritrovarsi e stare insieme con i veri affetti. Oggi c'è più bisogno di un Natale autentico. Se non lo si potrà fare sarà sicuramente un problema perché tutto questo impatterà sulla salute psicologica della popolazione": a dirlo è il presidente dell'Ordine nazionale degli psicologi David Lazzari. "Bisogna pensare a come tutelare la popolazione anche da questo punto di vista" afferma parlando con l'ANSA.

Lazzari - responsabile del Servizio di psicologia dell'Azienda ospedaliera di Terni - ha parlato di una "psico-pandemia" legata agli affetti del virus sviluppatasi in questi mesi. Che ha creato "un diffuso disagio psicologico spesso diventato dolore e talvolta un vero e proprio disturbo".

"Se il Governo dovesse decidere una stretta sugli spostamenti - sottolinea il presidente dell'Ordine nazionale degli psicologi - lo farà a ragion veduta per tutelare la popolazione. Non lo farà per dispetto perché le Istituzioni sono le prime a volere il prima possibile la libera circolazione della gente. Norme così sofferte devono essere quindi assolutamente rispettate.

Ribadisco però che è importante preoccuparsi anche delle conseguenze, degli effetti di queste norme e non solo dal punto di vista economico". Per Lazzari è quindi importate pensare a dei "ristori" anche in tale ambito.

Il presidente dell'Ordine, ricorda che "il Servizio sanitario nazionale dispone attualmente di 6 mila psicologi, assolutamente insufficienti per l'intera popolazione". "Il settore - spiega - dispone delle stesse risorse di prima della pandemia, mentre stimiamo che il disagio psicologico sia aumentato di tre-quattro volte e chi sta male viene lasciato a sé stesso. E' importante - conclude Lazzari - fare qualcosa al più presto". (ANSA).