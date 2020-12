Positivi altri 625 test sierologici in farmacie

(ANSA) - PERUGIA, 15 DIC - Hanno evidenziato valori di positività al Covid altri 625 test sierologici rapidi eseguiti nelle farmacie umbre, 13.320 complessivi. Uno screening promosso da Regione e Federfarma Umbria che riguarda la ricerca degli anticorpi anti Sars-Cov-2. Oltre un centinaio le strutture aderenti.

La campagna è dedicata a studenti (0-19 anni) e familiari (genitori, fratelli-sorelle, ulteriori familiari conviventi nonché assistiti che frequentano corsi universitari).

"Siamo molto soddisfatti - dichiarano i presidenti di Federfarma Umbria Augusto Luciani, Perugia Silvia Pagliacci e Terni Maurizio Bettelli -, visto che questa campagna, fatta nella totale sicurezza per utenti e farmacisti, conferma l'importanza della farmacia come presidio di sanità territoriale molto prezioso. Le farmacie ed i farmacisti stanno dando un contributo importante nell'ampia strategia di contenimento del Covid-19. Ribadiamo come già fatto nei giorni scorsi, di essere disponibili anche a fare i test sierologici rapidi a tutti i cittadini e non solo a studenti e familiari".

Per potersi sottoporre al test, che si svolge previo appuntamento da prendere con la farmacia, è necessaria al momento la prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. L'elenco delle farmacie aderenti allo screening è consultabile all'indirizzo web www.umbria.federfarma.it. (ANSA).