In Umbria 500 guariti Covid in un solo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 11 DIC - Superano quota 20 mila i guariti dal Covid in Umbria dall'inizio della pandemia, oggi 20.238, 500 in più rispetto a ieri con un vero e proprio balzo in avanti.

Secondo l'aggiornamento quotidiano della Regione, in nuovi positivi sono 219, 25.834, e nove le vittime registrate, 507, con 5.089 attualmente positivi, 290 in meno rispetto a ieri.

I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono stati 3.527, 450.723, con un tasso di positività del 6,2 per cento, in leggero rialzo rispetto al 4,7 per cento di ieri.

Ancora sostanzialmente stabile il quadro dei ricoverati, 368, due più di ieri, 54 (meno uno) in terapia intensiva. (ANSA).