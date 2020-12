Giovedì si riunisce l'Assemblea legislativa

(ANSA) - PERUGIA, DEC 1 - Il presidente Marco Squarta ha convocato l'Assemblea legislativa per giovedì 3 dicembre 2020, con inizio lavori ore 9.30.

L'ordine del giorno prevede interrogazioni a risposta immediata (question time); proposta di legge concernente modifiche a normativa regionale per ricostruzione sisma 2009; risoluzione e mozioni.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul sito istituzionale www.alumbria.it. (ANSA).