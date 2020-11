Tesei, su emergenza Covid stiamo respirando

(ANSA) - PERUGIA, 26 NOV - "Sul fronte dell'emergenza Covid stiamo un pò respirando": è quanto dice all'ANSA la presidente della Regione Umbria, Donetella Tesei, a margine della riunione dell'Assemblea legislativa. "I dati ci stanno dando ragione e sono contenta che le misure adottate e che vanno anche oltre la nostra colorazione arancione, ci stiano portando dei risultati che ci fanno capire che stiamo andando nella giusta direzione", aggiunge.

"Da lunedì - annuncia la presidente - rivedremo alcune ordinanze a cominciare dalla scuola con il ritorno in presenza degli studenti della prima media".

"Cosa importante - evidenzia la presidente - è la tenuta del nostro servizio sanitario regionale grazie anche a tutti gli operatori e vorrei ribadire che noi abbiamo già realizzato il piano previsto dal Governo nel decreto 'Rilancio' e abbiamo addirittura aumentato i numeri a disposizione delle terapie intensive, sub intensive e dei posti letto rispetto a quel piano".

Tesei ricorda inoltre che "è in corso il piano di salvaguardia". "Per non trovarci impreparati - prosegue - a un eventuale ritorno futuro del virus, anche in concomitanza con l'arrivo dell'influenza stagionale".

Sui festeggiamenti di Natale e Capodanno, la governatrice non ha dubbi: "dovranno avvenire in famiglia e in maniera moderata, questo è il momento della responsabilità". (ANSA).