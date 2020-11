Provincia avvia progettazione scuole Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 26 NOV - La Provincia di Perugia ha avviato le procedure per la progettazione del polo scolastico di Norcia.

Entro febbraio sarà pubblicato un bando di gara per affidarla, per un importo di 2 milioni e 680mila euro finanziati con i fondi del terremoto.

"A quattro anni dal sisma che ha colpito in maniera violenta una importante parte del territorio della nostra Provincia e in particolare l'Alta Valnerina - ha annunciato il presidente Luciano Bacchetta - possiamo guardare al futuro con maggiore ottimismo. L'assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione di un polo scolastico che comprenda tutte le scuole di ogni ordine e grado di Norcia, rappresenta un significativo passo avanti nella ricostruzione dal terremoto del 2016. L'impegno della Provincia è sempre stato garantito sia per quanto riguarda le problematiche legate alla viabilità che per le scuole di propria competenza con la realizzazione di una scuola provvisoria, ma dotata di tutti i confort e le misure di sicurezza, per gli istituti superiori della città di San Benedetto inaugurata con l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021.

Colgo l'occasione per ringraziare il Sindaco di Norcia con il quale la collaborazione è costante e proficua e l'ufficio tecnico della Provincia che può vantare professionisti di prim'ordine fortemente motivati nel loro lavoro".