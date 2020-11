Assemblea ricorda medico morto e altre vittime Covid

(ANSA) - PERUGIA, 26 NOV - Si è aperta con un minuto di silenzio in memoria del dottor Stefano Brando, medico di famiglia perugino morto per il Covid, e, come richiesto dal capogruppo Pd Tommaso Bori, per tutte le vittime del virus la seduta odierna dell'Assemblea legislativa.

Nel suo intervento, la presidente della Giunta Donatella Tesei ha fornito le cifre aggiornate della fase 2 dell'emergenza sanitaria, ricordando che "l'indice Rt è sotto 1, il tasso di letalità è all'1,50, dato quest'ultimo 'fisiologico' e comunque nella media nazionale". "I segnali di ottimismo di qualche settimana fa si sono fatti adesso più consistenti - ha detto la presidente - e sono validati dalla fondazione Gimbe: siamo a metà classifica per quanto riguarda i contagi e al 14/o posto in Italia per contenimento. L'Umbria è invece 13/a per positivi sui casi testati e i tamponi sono in costante crescita. Le misure restrittive della Regione Umbria, che hanno anticipato quelle del Governo nazionale, in seguito rafforzandole, hanno funzionato. Le misure sanitarie predisposte si sono rivelate efficienti nonostante le polemiche, gli attacchi e le notizie false diffuse. I posti letto Covid occupati sono il 50 per cento, sotto la media nazionale, le terapie intensive hanno il 55 per cento di posti disponibili, non una 'percentuale da incubo', come qualcuno ha detto. Le terapie intensive sono diventate 130, più di quelle che il Governo aveva richiesto.

Siamo tra le Regioni italiane che le hanno incrementate di più.

Le semintensive sono adesso 62, e siamo partiti con quattro posti. I posti letto per malattie infettive attivati sono 584, erano 28. Ringrazio per il loro grandissimo lavoro i sanitari e il personale. L'Umbria è molto lontana dall'essere la maglia nera fra le Regioni italiane, nonostante la tempesta del Covid nella fase 2 sia stata ancora più violenta che nel resto d'Italia. L'Umbria è fra le Regioni che hanno reagito meglio".

