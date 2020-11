Investito da auto nell'orvietano, è morto

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 22 NOV - Un uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità, è morto nel pomeriggio di oggi dopo essere stato investito da un'auto lungo la strada statale 12, che dalla frazione di Canale conduce a Porano, nell'orvietano. L'incidente - secondo quanto riferiscono i carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi - è avvenuto intorno alle 16. Inutili i soccorsi da parte del 118. Secondo i primi accertamenti, la vittima stava camminando sul ciglio della strada insieme ad un'altra persona, che non ha riportato conseguenze. (ANSA).