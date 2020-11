Colpo fucile verso ciclisti e viene denunciato

(ANSA) - STRONCONE (TERNI), 22 NOV - Dopo un diverbio con dei ciclisti ha esploso nella loro direzione un colpo di fucile, senza colpirli: è quanto viene contestato ad un settantaduenne della provincia di Rieti, denunciato dai carabinieri della stazione di Stroncone. Il fatto - secondo quanto riferisce l'Arma - è avvenuto qualche giorno fa nel comune umbro.

I ciclisti si sono subito rivolti ai militari, che dopo alcuni accertamenti sono riusciti a rintracciare ed identificare il presunto autore del gesto. L'uomo, incensurato, è stato denunciato per minaccia aggravata ed esplosioni pericolose. E' stato inoltre segnalato alla prefettura di Rieti per la verifica dei requisiti per il mantenimento del porto d'armi.

Su richiesta della stazione di Stroncone, i carabinieri di competenza sulla sua residenza hanno proceduto al ritiro cautelativo delle armi in possesso del cacciatore. (ANSA).