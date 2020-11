Volontariato sempre attivo in radioterapia Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 20 NOV - Nonostante il Covid non si ferma l'attività delle associazioni di volontariato a sostegno dei pazienti oncologici. Per migliorarne la qualità della vita, gli "Amici della radioterapia oncologica (Aronc) e " Un'idea per la vita" hanno donato alla Radioterapia del Santa Maria della Misericordia tubetti di creme utili nel prevenire reazioni cutanee come possibile conseguenza delle cure.

"Si tratta di prodotti biologici di grande efficacia che saranno consegnati ai pazienti che inizieranno le terapie nelle prossime settimane" spiega la professoressa Cynthia Aristei, direttrice della struttura. "Rivolgo un doveroso ringraziamento alle due associazioni che, con grande sensibilità - aggiunge -, intendono esprimere vicinanza a pazienti che iniziano un percorso terapeutico".

Per facilitare il progetto, che proseguirà anche nei primi mesi del 2021, si è reso necessario - riferisce l'ospedale - l'intervento della stessa azienda produttrice delle creme, la Dermorevita, che ha condiviso il valore solidaristico dell'iniziativa. Ad usufruire dei prodotti protettivi della cute, si calcola che nei prossimi due mesi saranno 250 pazienti.

L'iniziativa si inserisce nel progetto di umanizzazione delle cure che da sempre contraddistingue la struttura di Radioterapia oncologica , che non ha subito alcuna interruzione per la pandemia, con un numero di prestazioni- come sottolinea la prof.

Aristei- sovrapponibili a quelle del 2019. (ANSA).