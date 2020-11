Cancellata edizione 2020 Umbria jazz winter

(ANSA) - PERUGIA, 19 NOV - Cancellata a causa dell'emergenza Covid l'edizione numero 28 di Umbria jazz winter. Lo hanno annunciato gli organizzatori. "Dopo approfondito confronto con la Regione Umbria e con il Comune di Orvieto, siamo costretti ad annunciare la cancellazione della prossima edizione di Umbria jazz winter, prevista per il 28 dicembre-primo gennaio prossimi ad Orvieto" spiegano in una nota. Dopo quello primaverile a Terni ed estivo a Perugia è il terzo appuntamento che viene annullato per il perdurare della pandemia.

Umbria jazz ha spiegato che erano stati pensati una serie di eventi alternativi alla consueta edizione invernale per i giorni di Capodanno, come era stato fatto ad agosto a Perugia.

"Purtroppo com'è sotto gli occhi di tutti - spiega - siamo ritornati in piena emergenza sanitaria, ed il senso di responsabilità nei confronti del pubblico, degli artisti e degli stessi addetti ai lavori ci impongono, seppur a malincuore, di rinunciare a qualsiasi tipo di iniziativa, a prescindere da quale potrà essere l'evoluzione della situazione sanitaria e normativa, che in ogni caso si spera che migliori per le festività. Diamo a tutti appuntamento al 2021 sperando che l'anno prossimo ci riporti gradualmente alla normalità e che la musica di UJ possa tornare più forte ed allegra di prima".

