Negativizzato vescovo ausiliare di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 17 NOV - Non è più positivo al Covid ed è tornato oggi al suo impegno pastorale il vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve mons. Marco Salvi, dopo diciannove giorni di quarantena da asintomatico.

"Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine con la preghiera in questo periodo di isolamento - ha commentato il presule -, condividendo quella preoccupazione e quella sofferenza interiore che sta accomunando tanti uomini e tante donne con positività al coronavirus. I cristiani sostenuti dalla loro fede offrono questa esperienza di vita precaria nel corpo e nello spirito per i fratelli che stanno lottando in un letto di ospedale contro questo virus. Continuiamo a pregare per loro e per quanti si prendono cura di tutti i malati: medici, infermieri, operatori socio-sanitari". (ANSA).