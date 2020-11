Terna ispeziona linee elettriche Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 13 NOV - Grazie a una flotta di tre elicotteri predisposti per il monitoraggio della rete elettrica italiana, Terna ha completato l'ispezione di circa 1.700 chilometri di elettrodotti umbri, consentendo così l'analisi completa della rete regionale e - sottolinea l'azienda - garantendo la piena efficienza del servizio.

Il costante monitoraggio delle linee elettriche è infatti considerata una priorità per il gestore della rete elettrica nazionale. Proprio per garantire l'efficienza e l'affidabilità delle linee elettriche Terna - si legge in un suo comunicato - è dotata di una flotta di tre elicotteri equipaggiati di una tecnologia all'avanguardia che consente una notevole riduzione dei tempi di monitoraggio sulle reti elettriche. (ANSA).