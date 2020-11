Bertolaso, ospedale Esercito tassello Piano contro pandemia

(ANSA) - PERUGIA, 12 NOV - "Questo è un tassello di una serie di operazioni che serviranno a fronteggiare una drammatica pandemia": così Guido Bertolaso, consulente della Regione Umbria, ha commentato con l'ANSA l'apertura dell'ospedale militare dell'Esercito a Perugia. "La prossima settimana - ha aggiunto - sarà pronto anche quello di Terni, che sarà leggermente poi piccolo ma dotato di tutte le più elevate apparecchiature mediche".

"Il piano di salvaguardia predisposto dalla Regione - ha detto ancora Bertolaso - prevede inoltre tutta una serie di interventi, a iniziare dalla riorganizzazione e ampliamento delle strutture esistenti, così da aggiungere posti letto per la terapia intensiva. Stiamo lavorando a testa bassa e senza far polemiche, abbiamo da affrontare quello che sarà l'impatto pandemico delle prossime settimane".

L'ex numero uno della Prociv ha voluto ricordare l'anniversario odierno della strage di Nassirya. "L'ospedale che l'Esercito italiano ha montato in tre giorni - ha sottolineato - assume un significato particolare in questa giornata. Siamo fieri - ha concluso - di essere qui anche a nome di tutti gli italiani". (ANSA).