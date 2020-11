Ecco cosa prevede la zona arancione

(ANSA) - PERUGIA, 09 NOV - Cosa cambia per l'Umbria dopo la trasformazione da zona gialla ad arancione? L'ultimo Dpcm prevede che i ristoranti e bar restano chiusi per tutta la giornata. I negozi restano aperti.

La Dad e' prevista solo alle superiori (ma in Umbria l'ordinanza della presidente Tesei la prevede anche per le medie almeno fino al 14 novembre).

La circolazione all'interno di un Comune è permessa ma non lo è abbandonare il proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione.

E' vietato entrare o uscire dalla Regione. (ANSA).