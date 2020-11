Tappa a Terni per mobilitazione mondo sanità

(ANSA) - TERNI, 06 NOV - Tappa a Terni, per la mobilitazione 'Protesto, ma non mi fermo', organizzata da Cgil, Cisl e Uil per sostenere i lavoratori della sanità umbra e chiedere risposte alla politica "su carenze di personale, sicurezza di operatori e cittadini e riorganizzazione della rete ospedaliera".

Infermieri, operatori socio-sanitari e medici hanno tenuto un presidio davanti all'ospedale, nel corso del quale sono state sollecitate nuove assunzioni. "Sono anni che insieme ai sindacati abbiamo sollevato il problema - hanno detto i lavoratori - ma nonostante un accordo siglato con la Regione ormai tre anni fa le assunzioni non sono arrivate e oggi ci troviamo ad affrontare questa emergenza in gravissima difficoltà. Diciamo all'assessore Coletto di venire a vedere come lavoriamo ogni giorno per rendersi conto della situazione".

"La Regione pensa di affrontare il problema spostando i carrarmatini - hanno osservato Fp Cgil, Fp Cgil e Uil Fpl - chiedendo addirittura prestazioni aggiuntive a lavoratrici e lavoratori già spremuti come limoni. Noi diciamo che così non va e invitiamo l'assessore Coletto ad ascoltare una volta per tutte il grido che viene dal personale della sanità umbra, che lui ha l'onore e la responsabilità di gestire. La possibilità di fare assunzioni, dando finalmente respiro al nostro sistema sanitario che così non può reggere a lungo, c'è e ci sono anche le risorse, quello che manca a questo punto è la volontà politica".

