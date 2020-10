Prof. Verrotti torna in Pediatria Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 30 OTT - L'Azienda ospedaliera di Perugia in risposta preoccupazioni emerse nelle scorse settimane in merito alla carenza di medici della Clinica pediatrica, ha annunciato l'inserimento in organico dal primo novembre del professore ordinario Alberto Verrotti di Pianella, che torna a rafforzare l'assistenza, potenziata ulteriormente nei mesi scorsi con l'assunzione di quattro pediatri.

Grazie al protocollo di intesa tra Regione e Università degli Studi di Perugia, che permette l'individuazione del personale universitario da convenzionare con gli ospedali per l'attività assistenziale - riferisce l'ospedale con una nota -, è stato possibile inserire il professor Verrotti nell'organico del Santa Maria della Misericordia, con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno. Il medico aveva già lavorato presso la Clinica di pediatria di Perugia in qualità di direttore, dal 2013 al 2016, lasciando l'incarico per trasferirsi a l'Aquila, dove era risultato vincitore di un concorso bandito dall'Università di Chieti.

Il commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera di Perugia, Marcello Giannico, ha sottolineato "le alte competenze scientifiche del professor Verrotti e la lunga esperienza clinica nella cura e assistenza dei bambini". "Che danno valore - ha aggiunto - a tutte le strutture del nostro ospedale e all'intera comunità umbra. Accogliamo il professor Verrotti con soddisfazione perché il suo ritorno rappresenta un prestigioso e significativo rafforzamento dell'organico di Pediatria". (ANSA).