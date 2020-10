A studenti Università Perugia 2.150 tablet

(ANSA) - PERUGIA, 30 OTT - Agli studenti dell'Università degli Studi di Perugia saranno assegnati 2.150 tablet nell'ambito del progetto del Ministero finalizzato a contenere il fenomeno del divario digitale. Il rettore Maurizio Oliviero ha firmato infatti il relativo bando, condiviso con il Consiglio degli studenti.

I tablet, comprensivi di traffico dati, verranno consegnati a chi ne farà richiesta in comodato d'uso gratuito per un anno, sulla base di parametri di reddito e merito - spiega l'Ateneo -, con una particolare attenzione nel garantire la possibilità di accesso agli studenti con disabilità. I termini del bando sono stati stabiliti in accordo con la nuova data di scadenza delle immatricolazioni, il 9 novembre, al fine di agevolare i giovani che intendono fare richiesta.

"Il diritto allo studio è il tema centrale del nostro impegno a favore degli studenti e della comunità accademica, perché senza i primi non può esistere la seconda" ha sottolineato Oliviero. (ANSA).