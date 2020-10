Da Fondazione Caripg materiale per ospedali

(ANSA) - PERUGIA, 29 OTT - Monitor e centraline per i sistemi di monitoraggio per la terapia intensiva, ventilatori polmonari fissi e da trasporto per un valore di 800 mila euro sono stati donati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia alle strutture ospedaliere del territorio per fronteggiare l'emergenza Covid.

Le risorse sono parte dello stanziamento di oltre 2 milioni di euro a sostegno del comparto sanitario e del tessuto socio-economico regionale approvato in via straordinaria lo scorso marzo dal consiglio di amministrazione dell'Organismo.

Ulteriori risorse, per un ammontare di 750 mila euro, sono state utilizzate per l'acquisto di test rapidi per la diagnosi Covid-19, e un'altra parte per circa 7 mila dispositivi di protezione individuale (respiratori circolari Ffp2, occhiali a mascherina, tute) necessari a supportare medici, infermieri ed operatori sanitari.

Oggi presso la sede della Fondazione il presidente Cristina Colaiacovo, il commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, Marcello Giannico e quello dell'Usl 1 Gilberto Gentili, alla presenza dell'Assessore regionale alla Sanità Luca Coletto hanno sottoscritto l'atto con il quale si formalizza la donazione delle attrezzature che, già collocate nei vari ospedali, sono state di aiuto a medici ed operatori sanitari per fornire una risposta di cura tempestiva ed adeguata ai pazienti ricoverai affetti dal virus. (ANSA).



"Questo intervento - ha detto Cristina Colaiacovo - conferma il rapporto di massima collaborazione che negli anni ha permesso alla nostra Fondazione di finanziare interventi mirati alla costante innovazione dei presidi diagnostici e terapeutici del nostro territorio. Rapporto che intendiamo portare avanti anche per il futuro, a maggior ragione in questo momento epocale in cui è necessaria una stretta sinergia tra istituzioni pubbliche e private". L'assessore Coletto ha ringraziato "la Fondazione nella persona della Presidente Cristina Colaiacovo e di tutti gli Organi, per avere ancora una volta, come sempre, fatto sentire in tempo reale agli umbri il proprio sostegno". "Ciò vale - ha aggiunto - ancor di più in questo momento di grande difficoltà legato alla pandemia. Il ruolo della Fondazione si rivela fondamentale nel sostegno al mondo della sanità attraverso donazioni per l'acquisto di apparecchiature e presidi medici particolarmente preziosi in questo momento".