Salgono a 60 detenuti con Covid a Terni

(ANSA) - TERNI, 28 OTT - Salgono a 60 i casi di positività al Covid e tre i ricoveri registrati tra i detenuti del carcere di Terni. Lo riferisce Stefano Anastasia, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive in Umbria, e lo confermano fonti interne dell'istituto, al termine di una riunione alla quale hanno preso parte i vertici dell'amministrazione penitenziaria regionale. "Si tratta di oltre il 30% dei casi registrati attualmente in tutta Italia" commenta Anastasia.

Non si registrano invece situazioni di difficoltà negli altri istituti umbri, dove casi isolati di contagio sono stati finora bloccati all'ingresso.

"Numeri assolutamente eccezionali - sottolinea ancora il Garante in merito alla situazione ternana -, che finora non si erano mai registrati a livello nazionale neanche nella prima fase della pandemia. Sono probabilmente l'effetto un calo di attenzione, anche se ad oggi è difficile ricostruire la dinamica della diffusione del virus all'interno della struttura".

I detenuti contagiati, per lo più asintomatici o pauci asintomatici, "hanno l'assistenza necessaria del personale infermieristico, che li controlla due volte al giorno". (ANSA).