Tesei, limitare contagio senza danneggiare economia

(ANSA) - PERUGIA, 27 OTT - Le ordinanze adottate dalla Regione Umbria nell'attuale fase della pandemia hanno puntato "il più possibile a limitare le forme di aggregazione a rischio di contagio cercando tuttavia di avere un equilibrio per non danneggiare l'economia". Lo ha detto la presidente Donatella Tesei in Assemblea legislativa.

"Abbiamo chiesto più controlli - ha aggiunto - e ci muoviamo su più livelli. Sulla scuola abbiamo cercato di applicare la didattica a distanza per il 50% degli studenti delle scuole superiori mentre per l'Università questo limite è già superato.

Non ci siamo però fermati. Abbiamo implementato il trasporto pubblico locale scendendo al di sotto della percentuale di riempimento prevista dal ministero". (ANSA).