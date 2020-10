Sen. Alessandrini, disparità su prova posti sostegno

(ANSA) - PERUGIA, 26 OTT - "Abbiamo presentato un'interrogazione al ministro dell'Università Manfredi perchè chiarisca come intenda intervenire per sanare l'imbarazzante disparità creatasi nei confronti dei molti docenti e molti precari che intendevano partecipare alla prova preselettiva per il Tfa 2020 (tirocinio formativo attivo) su posti di sostegno ma che, nonostante avessero versato le tasse di partecipazione, non hanno potuto prendere parte alla prova perché in isolamento fiduciario forzato, a causa di febbre o positività al Covid-19": lo annuncia la senatrice umbra della Lega Valeria Alessandrini.

"Ora che il danno è stato compiuto - aggiunge -, nonostante l'irresponsabile decisione di organizzare concorsi e prove in piena pandemia, il ministro dia prova di equità e comunichi con urgenza eventuali nuove date per prove suppletive di coloro che sono stati impossibilitati a partecipare alle preselezioni perché in quarantena ma soprattutto non perseveri creando nuove disparità con il prossimo concorso della scuola". (ANSA).