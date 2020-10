In Umbria nuovo record casi e altri tre morti

(ANSA) - PERUGIA, 23 OTT - Nuovo record di casi giornalieri di Covid in Umbria, 447 contro i 407 di ieri (più 9,8%), 6.307 dall'inizio della pandemia, secondo l'aggiornamento riportato dal sito della Regione. Con i morti che toccano quota 100, tre nell'ultimo giorno.

Passano da 193 a 204 i ricoveri ordinari, mentre scendono da 22 a 21 i pazienti in terapia intensiva.

Certificati altri 84 guariti, 2.572 totali, con gli attualmente positivi in crescita dell'11% e ora 3.635.

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 3.595 tamponi, 269.993 dall'inizio della pandemia. (ANSA).