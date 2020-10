Carabinieri sequestrano 16 piante canapa

(ANSA) - TERNI, 23 OTT - Sedici piante di canapa indiana, per un peso complessivo di 940 grammi, sono stati scoperte dai carabinieri di Terni in un capanno per il rimessaggio di attrezzi di un terreno di Arrone. Denunciato per detenzione ai fini di sostanze stupefacenti un ternano di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine, figlio del proprietario del terreno, individuato al termine di mirate attività d'indagine.

Oltre alle piante, di circa 50 centimetri di altezza e in fase di essiccazione, i militari hanno scoperto, a casa del giovane, anche ulteriori quattro grammi di hascisc e diverso materiale per la pesatura ed il confezionamento degli stupefacenti. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

(ANSA).