"Non mangio da due giorni", rifocillato da carabinieri

(ANSA) - TERNI, 20 OTT - "Ho raccolto un melograno perché non mangio da due giorni": è quanto ha spiegato ai carabinieri di Terni, secondo quanto riferito dall'Arma, un uomo che nella tarda serata di ieri è stato notato arrampicarsi su di un albero in via San Valentino, nella prima periferia della città. A segnalare la sua presenza al 112, intorno alle 22.30, è stato un cittadino. Giunti sul posto i militari lo hanno fatto scendere dall'albero. Dopo la spiegazione dell'uomo, affamato, lo hanno accompagnato a comprare un paio di tramezzini ed una bottiglia di acqua. (ANSA).