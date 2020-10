A Perugia e provincia cittadini attenti a regole anti-Covid

(ANSA) - PERUGIA, 19 OTT - Cittadini diligenti e attenti al rispetto delle regole anti-Covid nella provincia di Perugia: è quanto è emerso dopo un vasto servizio di controllo svolto Un ampio servizio di controllo è stato svolto lunedì mattina grazie all'azione congiunta degli Uffici della polizia di Stato di tutta la provincia.

Nelle aree maggiormente controllate contraddistinte da fenomeni di aggregazione sociale, come stazioni ferroviarie, fermate degli autobus, le scuole, aree pertinenti a centri commerciali, è stato possibile accertare - riferisce la questura - un buon livello di osservazione della normativa.

In modo particolare nell'area della Stazione di Fontivegge, a Perugia, sia nelle aree di pertinenza ferroviaria che nelle zone antistanti, capolinea del servizio autobus, è stato possibile verificare come, i cittadini risultassero tendenzialmente disciplinati nel rispettare i tre principali comportamenti da tenere.

Nella sola mattinata di oggi sono state circa 40 i viaggiatori identificati all'interno della stazione ferroviaria, 20 le persone identificate nella zona antistante ed un cittadino sudamericano irregolare sul territorio nazionale nei confronti del quale sono state già avviate le pratiche per l'espulsione.

Anche nel resto della provincia è stato possibile osservare un risultato analogo, in modo particolare nelle zone di Città di Castello ed Umbertide dove una sensibile intensificazione dei servizi specifici ha permesso di tastare il polso della situazione verificando che i cittadini, molto sensibilizzati in relazione a questa nuova fase, hanno assunto per lo più comportamenti responsabili. (ANSA).