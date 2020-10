Padre coltiva marijuana 'per il figlio'

(ANSA) - TERNI, 11 OTT - "Coltivo la marijuana per mio figlio, che ne è un grande consumatore. Così evito che la compri da persone poco raccomandabili": è con queste parole che - secondo quanto riferiscono gli investigatori - si è giustificato un sessantaseienne di Terni, sorpreso dai carabinieri a detenere in casa una serie di piante e 1,2 chili complessivi di stupefacente. L'uomo, incensurato, è stato posto ai domiciliari, mentre il figlio convivente di 28 anni, già in precedenza segnalato alla prefettura come assuntore, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Il sessantaseienne è stato individuato dai militari della stazione di Terni a conclusione di un'attività di indagine tesa a verificare la presenza di coltivazioni di marijuana nelle campagne nei dintorni del capoluogo. I carabinieri hanno quindi proceduto alla perquisizione dell'abitazione rurale dell'uomo, trovando in cantina una serie di piante di marijuana appese a testa in giù per l'essiccazione ed altra sostanza già confezionata in barattoli di vetro. In giardino è stata scoperta anche un'altra pianta di canapa indiana, residuo della coltivazione estiva, dell'altezza di circa due metri. Oltre alla sostanza i militari hanno trovato un bilancino di precisione, una macchina per il sottovuoto ed una bilancia, ritenuti utilizzati utilizzate per il confezionamento in dosi dello stupefacente e la successiva vendita. (ANSA).