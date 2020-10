Ragazza di 18 anni trovata morta in casa, indagini

(ANSA) - PERUGIA, 10 OTT - Sono in corso indagini dei carabinieri sulla morte di una diciottenne di Amelia, trovata senza vita intorno alle 10 di questa mattina nell'abitazione di un conoscente. Il corpo della giovane non presenta segni di violenza. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, non si esclude che il decesso possa essere collegato all'assunzione di sostanze stupefacenti. Sul posto anche il sostituto procuratore Camilla Coraggio, che nelle prossime ore disporrà l'autopsia.

