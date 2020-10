Da 'remoto' sedute Consiglio comunale Terni

(ANSA) - TERNI, 07 OTT - Proseguiranno per ora da remoto le sedute del Consiglio comunale di Terni: lo rende noto il presidente, Francesco Maria Ferranti, dopo che l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti hanno espresso a larga maggioranza condivisione su questa scelta.

"Si è ritenuto di optare per la convocazione da remoto in ottemperanza ai vari Dpcm del governo nazionale - spiega Ferranti -, una modalità che proseguirà almeno fino a quando non saranno sciolte le tutele e le precauzioni sanitarie che interessano i consiglieri comunali e il personale amministrativo entrati in contatto con il consigliere comunale risultato positivo al Covid-19 nei giorni scorsi".

Nel pomeriggio di lunedì consiglieri e dipendenti interessati verranno sottoposti dall'Usl ad un secondo tampone. Finora, dall'inizio dell'emergenza, si sono tenuti in presenza solo una seduta di question time e una di Commissione. (ANSA).