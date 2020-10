Davina Boco nuovo direttore personale ospedale Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 02 OTT - Davina Boco è il nuovo direttore del personale dell'azienda ospedaliera di Perugia. Lo comunica Il commissario straordinario dell'ospedale Marcello Giannico, che ha dato il benvenuto alla dirigente amministrativa, proveniente dalla Usl Umbria 2. Il posto in organico - ricorda una nota dell'ospedale - era rimasto vacante dall'aprile 2019 a seguito delle vicende giudiziarie riguardanti l'ospedale di Perugia ed è stato ricoperto ad interim dal direttore amministrativo Matteo Sammartino e successivamente da Enrico Martelli.

"Quella del direttore del personale - ha sottolineato Giannico - è figura indispensabile in un'azienda complessa come questa con circa 3.000 dipendenti e strategica per il cambiamento organizzativo che andremo ad attuare. Siamo in una fase di potenziamento e valorizzazione del personale sia sanitario che tecnico-amministrativo e di rivisitazione dei processi e digitalizzazione delle procedure amministrative - ha aggiunto- ed ora contiamo di velocizzare le procedure per soddisfare i bisogni assistenziali dei cittadini/ utenti". (ANSA).