2 morti e 7 feriti in incidente su E45 a Marsciano

(ANSA) - PERUGIA, 02 OTT - Grave incidente stradale intorno alle 23 di giovedì lungo la strada E45, tra le uscite di Pantalla e Marsciano: secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco e della polizia stradale, due persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite.

Tre le vetture coinvolte.

Il tratto della E45 in direzione Perugia è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Nessuno dei sette feriti sarebbe in pericolo di vita.

Sono stati trasferiti tutti all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia con cinque autoambulanze partite da Pantalla e dal capoluogo umbro. Secondo quanto riferisce l'ospedale, le loro condizioni non sono particolarmente gravi. Alcuni hanno riportato lesioni leggere.

La dinamica e le cause del'incidente sono in corso di accertamento. Le due vittime - secondo quanto si è potuto apprendere - si trovavano a bordo di un'autovettura finita contro il guard rail.