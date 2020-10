Da Camera commercio Perugia nuovo strumento a imprese

(ANSA) - PERUGIA, 01 OTT - La Camera di commercio di Perugia ha messo a disposizione delle imprese un nuovo strumento di consultazione e informazione on line. "E' Sari, Supporto specialistico registro imprese - spiega il segretario generale dell'ente Mario Pera - e permette di accedere, gratuitamente e in autonomia, anche da smartphone e tablet, a tutte le informazioni necessarie per la predisposizione delle pratiche telematiche, sia quelle comprese nella Guida interattiva agli adempimenti societari, sia quelle riguardanti le attività economiche, le imprese individuali e le attività regolamentate".

Le schede con le informazioni utili sono facilmente consultabili - sottolinea la Camera di commercio - tramite ricerca per parola chiave o navigando tra le categorie. Inoltre, si possono leggere le notizie in evidenza e scaricare i modelli utili per le pratiche. Si può anche interagire direttamente con quesiti scritti attraverso un web form o prenotare un appuntamento telefonico. Tale sistema online comprende la Guida interattiva agli adempimenti societari completata da approfondimenti guidati per la compilazione delle pratiche e saranno introdotte nuove schede dedicate agli ulteriori adempimenti per le attività economiche, le imprese individuali e le attività regolamentate. Con l'occasione verranno riesaminate tutte le procedure e aggiornate le informazioni per renderle il più possibile uniformi a livello nazionale, anche per quanto riguarda gli importi del bollo e dei diritti. (ANSA).