(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 30 SET - I Neri per Caso in concerto a Spoleto con un omaggio ai Fab Four di Liverpool. Il celebre gruppo vocal 'a cappella', consacrato negli anni '90 grazie a Sanremo, venerdì sarà infatti sul palco del teatro nuovo 'Gian Carlo Menotti' per proporre il progetto 'We love The Beatles', dal titolo dell'album pubblicato nel 2019.

L'appuntamento, in programma alle 21, è l'ultimo nell'ambito della manifestazione 'La voce delle terra', organizzata dall'associazione Visioninmusica, con la direzione artistica di Silvia Alunni, e dedicata alla promozione culturale della Valnerina. L'obiettivo è infatti quello di mantenere viva l'attenzione sul territorio e sui suoi borghi, in particolare quelli colpiti dal terremoto, aprendo al contempo lo sguardo su nuovi orizzonti di sviluppo responsabile e maggior qualità nell'offerta turistica integrata.

Il concerto, con ingresso a pagamento, sarà regolamentato nei posti dalle misure restrittive del Covid-19, che impongono la presenza del pubblico almeno 30 minuti prima dell'inizio.

(ANSA).