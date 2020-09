Card. Bassetti, Polizia fatto fronte a situazione estreme

(ANSA) - PERUGIA, 29 SET - "In questo anno 2020, così particolare per la diffusione della pandemia, anche il Corpo della Polizia ha dovuto far fronte a situazioni estreme, che nessuno si sarebbe mai aspettato": lo ha sottolineato il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, celebrando messa a Perugia in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo.

"Uomini e donne del vostro Corpo - ha detto il porporato - si sono prodigati senza sosta, non solo per mantenere l'ordine e le direttive d'emergenza, ma anche per portare a quanti vivono soli, agli anziani e ai malati aiuto e assistenza. E accompagnare i morti alla sepoltura. E' stato un tempo terribile: voglia Iddio che non si ripeta. Per questo - ha concluso il card. Bassetti - occorre la massima prudenza di tutti e il rispetto delle regole date". (ANSA).